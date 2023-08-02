Что делать, если товар на кассе магазина продают по другой цене

Всем нам знакома ситуация: берём с полки в магазине товар по одной цене, а на кассе нам пробивают его по другой цене. В данной ситуации вы имеете полное право требовать продать вам товар по той цене, что указана в ценнике. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

Законодательством предусмотрено, что продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре.

Обычно продавцы объясняют, что не успели поменять ценник, т. к. у них много работы.

Покупателю, попавшему в такую ситуацию, необходимо обратиться к администратору магазина, сообщить ему о данной ситуации и потребовать исправить нарушения законодательства.

В случае невозможности решить спорную ситуацию, советуем обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора по вашему субъекту, с письменным заявлением или заполнить специальную веб- форму (с авторизацией в ЕСИА) на сайте Управления Роспотребнадзора, приложив к нему ответ магазина на жалобу, фотографию ценника и чека.