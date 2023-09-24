Что делать, если снятся покойные родственники 26 сентября? Народные приметы Корнилова дня

26 сентября православные вспоминают Корнилия – первого язычника, который принял христианство. В народе этом день называют Корниловым или Корнилием. Считалось, что если не убрать до 26 сентября корнеплоды с грядок, можно навлечь на себя большие беды – голод и безденежье.
Что нельзя и что нужно делать в Корнилов день? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 26 сентября
Сегодня нельзя убираться дома. Наши предки верили, что можно спугнуть удачу.
Нельзя устраивать шумные посиделки. Если нарушить этот запрет, придётся горько плакать.
Не рекомендуется рассказывать друзьям и знакомым о своих планах. Скорее всего, они не сбудутся.
26 сентября могут присниться покойные родственники. Обязательно после таких снов помолитесь за них.
Народные приметы 26 сентября
- Если в этот день жаркая и солнечная погода, очень будет затяжная;
- Вороны начали каркать недалеко от дома – к плохим новостям;
- Листья за ночь пожелтели и начали осыпаться – к скорому похолоданию.