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Что делать, если снятся покойные родственники 26 сентября? Народные приметы Корнилова дня

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26 сентября православные вспоминают Корнилия – первого язычника, который принял христианство. В народе этом день называют Корниловым или Корнилием. Считалось, что если не убрать до 26 сентября корнеплоды с грядок, можно навлечь на себя большие беды – голод и безденежье.

Что нельзя и что нужно делать в Корнилов день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 26 сентября

Сегодня нельзя убираться дома. Наши предки верили, что можно спугнуть удачу.

Нельзя устраивать шумные посиделки. Если нарушить этот запрет, придётся горько плакать.

Не рекомендуется рассказывать друзьям и знакомым о своих планах. Скорее всего, они не сбудутся.

26 сентября могут присниться покойные родственники. Обязательно после таких снов помолитесь за них.

Народные приметы 26 сентября

  • Если в этот день жаркая и солнечная погода, очень будет затяжная;
  • Вороны начали каркать недалеко от дома – к плохим новостям;
  • Листья за ночь пожелтели и начали осыпаться – к скорому похолоданию.

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