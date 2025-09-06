Суббота, 6 сентября, 2025
Что делать, если потерял нательный крестик, рассказал священник

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Потеря нательного крестика не должна становиться поводом для сильных переживаний. Достаточно купить новый и освятить его в храме, рассказал Общественной службе новостей священник, иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).

«Конечно, крестик терять нежелательно. Но это не является каким-то особым грехом, если человек его сам не выбросил. В крайнем случае можно покаяться в том, что был не очень аккуратен. Никаких ужасов это не несёт. Надо просто купить новый крестик», — пояснил священнослужитель.

Приобрести крест можно в любом месте, не обязательно в церкви. Главное — уточнить, был ли он освящён, и при необходимости отнести в храм.

«В принципе, подойдёт любой крест. Крест есть крест. Есть разные формы — у коптов одни, у католиков другие, у нас третьи. Но это именно форма. Лучше, конечно, купить православный крест привычного для нас вида», — отметил Сеньчуков.

Священник подчеркнул: нательный крест — это не украшение, а знак веры. Он напоминает о крестном знамении и о присутствии Господа рядом с человеком.

Что касается формы креста и способа его ношения — под одеждой или на виду, — то это зависит от личного выбора и традиций конкретного народа.

«У православных арабов, например, принято носить крест снаружи — так они выделяют себя среди мусульман. У нас всё-таки чаще носят под одеждой. А большой он или маленький — каждому своё. Главное — не использовать крест для демонстрации богатства или тщеславия», — добавил священнослужитель.

