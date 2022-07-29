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Что даёт диспансеризация?

Представители Рязанской ОКБ имени Семашко рассказали, что даёт диспансеризация. Пост опубликован ВКонтакте.

Прохождение диспансеризации даёт возможность обнаружить проблему со здоровьем на самой ранней стадии. Комплексный врачебный осмотр в поликлинике, результаты анализов и обследований помогут вовремя заметить опасные изменения в организме и предотвратить развитие серьезных осложнений.

Во время диспансеризации врачами поликлиники были выявлены случаи онкологических заболеваний, сахарного диабета и болезней сердечно-сосудистой системы на начальных стадиях. Эти болезни удалось «поймать» благодаря вовремя сделанным профилактическим мероприятиям. Пациенты были направлены к профильным специалистам и уже проходят лечение. Надеемся на благоприятный исход!

В этом году диспансеризация возобновлена после большого двухлетнего перерыва. И сейчас, пока эпидемиологическая обстановка позволяет, выделите время на себя и заботу о своем здоровье.

Для прохождения диспансеризации обращайтесь к своему участковому врачу-терапевту или в отделение медицинской профилактики, 1 этаж, кабинет № 108.

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