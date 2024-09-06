Что 7 сентября нельзя делать, если хочется счастья и спокойствия. Странные народные приметы дня

Какой сегодня праздник? Какой сегодня церковный праздник. Ответ на этот вопрос для 7 сентября прост.

В народном календаре день 7 сентября назван в честь преподобного Тита, ученика апостола Павла. Также этот день часто называют Листопадником. Считается, что в это время на деревьях начинают желтеть листья. Много традиций и поверий существовало у наших предков для седьмого дня сентября. Некоторые из них дошли до нас.

Что нельзя и что нужно делать в Титов день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и заперты 7 сентября

Традиционно на Тита принято ходить за грибами в лес. Считалось, что в эту дату они делают человека сильнее и мудрее. Если удавалось набрести на грибную полянку, это символизировало скорый приход в дом богатства и благополучия. Если грибов не было – значит, следующий год мог стать засушливым и неурожайным.

Не наступайте 7 сентября на мухомор. Этим незамысловатым поступком не на шутку можно разозлить лешего. Если он начнёт мстить, то могут начаться сильные головные боли и жуткие видения.

Хозяйки в этот день заговаривали чайный гриб. Если над банкой с грибом прошептать заветное желание, оно обязательно сбудется.

Приметы 7 сентября

Листья ложатся на землю лицевой частью вверх — к холодной зиме, вниз — к тёплой осени;

Дождь утром — к тёплому месяцу;

Дождь начался после обеда — к затяжной непогоде.

Богатый урожай грибов — к суровой и длинной зиме.

Вороны хрипло каркают — к ненастью.

Листопад ещё не начался — к поздней и тёплой зиме.

В ночь на 7 сентября сбываются редко. Вместе с тем они могут нести в себе важную информацию, которая поможет разобраться с важным жизненным вопросом. Важно лишь серьёзно подойти к расшифровке послания, задоженного в сновидении. А это, между прочим, окажется делом не простым. То, что вы увидите, не стоит воспринимать прямолинейно. Ищите второе дно.

7 сентября отмечают именины люди с именами Андрей, Василий, Петр, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Николай, Степан, Михаил, Александр, Савва. Не забудьте поздравить родных, друзей и близких.