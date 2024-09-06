Пятница, 6 сентября, 2024

Что 7 сентября нельзя делать, если хочется счастья и спокойствия. Странные народные приметы дня

Автор: Валерия Мединская

Опубликовано

Изображение от cookie_studio на Freepik

Какой сегодня праздник? Какой сегодня церковный праздник. Ответ на этот вопрос для 7 сентября прост.

В народном календаре день 7 сентября назван в честь преподобного Тита, ученика апостола Павла. Также этот день часто называют Листопадником. Считается, что в это время на деревьях начинают желтеть листья. Много традиций и поверий существовало у наших предков для седьмого дня сентября. Некоторые из них дошли до нас.

Что нельзя и что нужно делать в Титов день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и заперты 7 сентября

Традиционно на Тита принято ходить за грибами в лес. Считалось, что в эту дату они делают человека сильнее и мудрее. Если удавалось набрести на грибную полянку, это символизировало скорый приход в дом богатства и благополучия. Если грибов не было – значит, следующий год мог стать засушливым и неурожайным.

Не наступайте 7 сентября на мухомор. Этим незамысловатым поступком не на шутку можно разозлить лешего. Если он начнёт мстить, то могут начаться сильные головные боли и жуткие видения.

Хозяйки в этот день заговаривали чайный гриб. Если над банкой с грибом прошептать заветное желание, оно обязательно сбудется.

Приметы 7 сентября

  • Листья ложатся на землю лицевой частью вверх — к холодной зиме, вниз — к тёплой осени;
  • Дождь утром — к тёплому месяцу;
  • Дождь начался после обеда — к затяжной непогоде.
  • Богатый урожай грибов — к суровой и длинной зиме.
  • Вороны хрипло каркают — к ненастью.
  • Листопад ещё не начался — к поздней и тёплой зиме.

В ночь на 7 сентября сбываются редко. Вместе с тем они могут нести в себе важную информацию, которая поможет разобраться с важным жизненным вопросом. Важно лишь серьёзно подойти к расшифровке послания, задоженного в сновидении. А это, между прочим, окажется делом не простым. То, что вы увидите, не стоит воспринимать прямолинейно. Ищите второе дно.

7 сентября отмечают именины люди с именами Андрей, Василий, Петр, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Николай, Степан, Михаил, Александр, Савва. Не забудьте поздравить родных, друзей и близких.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Удваиваем капитал и погашаем долги: нумеролог перечислила денежные дни осени 2024

Отец убитой на Урале девочки рассказал жуткие подробности

Скотт Риттер назвал способ сохранить Украину как страну

Провидец Кушал Кумар назвал даты окончания СВО

Декан МГУ Третьяков: Киев отправил в Швецию 15 грузовиков с мертвецами

«Обслуживала чинуш в бане»: слова экс-мужа Пугачевой возмутили россиян

В Нижнем Тагиле отца убитой девочки задержали за попытку наказать ее обидчика

«Это убийство»: коллега Шатунова сделала заявление о его смерти

У взятых в плен боевичек ВСУ под Курском нашли интимный компромат

Ночью в Рязанской области температура воздуха опустится до +3°С

В Рязани произошла массовая авария с участием трех автомобилей

В Рязани сбили самокатчика