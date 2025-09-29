Понедельник, 29 сентября, 2025
9.3 C
Рязань
Власть и политика

Члены Рязанского избиркома посетили первое заседание нового состава облдумы

Алексей Самохин

25 сентября состоялось первое заседание Рязанской областной Думы восьмого созыва. От Избирательной комиссии Рязанской области на заседании присутствовали председатель Андрей Сидоренко, заместитель председателя Олеся Пронякина, секретарь Сергей Скобелев и члены комиссии.

В мероприятии принял участие губернатор Рязанской области Павел Малков. Он отметил высокий уровень организации прошедших выборов. По словам главы региона, голосование прошло спокойно, легитимно и строго в правовом поле.

С началом работы народных избранников поздравил губернатор Павел Малков. Глава региона отметил эффективность многоуровневого депутатского контроля при строительстве и реконструкции социально значимых объектов в областном центре и муниципалитетах и призвал парламентариев не снижать темпы работы в округах.

Самые читаемые материалы

Новости России

Мальчик, погибший при ударе БПЛА в Воскресенске, не дожил до дня рождения два дня

Родители оставили маленького Ваню погостить у пожилой прабабушки. Ночью, около 03:00, раздались взрывы, дом сгорел почти полностью.
Новости России

«Просто ад»: Шарий рассказал о последствиях атаки на Киев

Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по Киеву,...
Новости России

76-летняя женщина с 6-летним внуком погибли в Мособласти во время атаки ВСУ

В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. К счастью, больше пострадавших во время атаки беспилотников не было. 
Семья и отношения

Фото молодоженов, сыгравших свадьбу в конце сентября, показал рязанский ЗАГС

Поздравляем новобрачных с началом их семейной жизни!
Новости мира

Трамп позволил Украине наносить дальнобойные удары по России

О разрешении на удары рассказал Кит Келлог в эфире Fox News.

Последние новости

Время пускать корни: создай свой сад мечты с ландшафтным дизайнером Ирсон Лазаревой

За шесть лет работы Ирсон заметила явные тенденции, которые неизменно манят людей. Она поделилась основными пожеланиями своих клиентов.

Колесник пообещал массированный удар по Украине в ответ на гибель бабушки с правнуком

Когда он будет, это решит наше командование. Все ответы исчерпаны. Теперь будут только вопросы

Общегородские субботники пройдут в Рязани в октябре

В рамках месячника будет проводиться уборка улиц, дворовых территорий, общественных пространств города, ликвидация несанкционированных свалок, спил сухих деревьев и другие работы.

Рязанский священник Дмитрий Фетисов рассказал историю протоиерея Сергея Сальцова, «разжалованного» из-за антицерковной деятельности

По словам священника, три года назад отец Сергий тяжело пережил смерть своей супруги. После этого он начал испытывать сильное уныние, которое со временем переросло в агрессию.

Рязанцы рассказали о дороге до села Троицкое, которая нуждается в капитальном ремонте

Ямочный ремонт давно не спасает.

Павел Малков: Поможем в реализации планов развития завода «Тяжпрессмаш»

ПАО «Тяжпрессмаш» — одно из ведущих предприятий страны, имеющее богатую 65-летнюю историю в области машиностроения.

Завершен Всероссийский просветительский марафона «Знание. Первые»

В течение трех дней очные площадки работали в 12 регионах страны, они объединили порядка 25 тысяч человек.

Пожар на улице Полонского в Рязани тушат 15 сотрудников МЧС

В 15:01 поступило сообщение о возгорании на улице Полонского.

Владимир Путин присвоил почетное звание рязанскому врачу Светлане Потаповой

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

С 1 октября стартует прием заявлений на компенсацию за путевки в детские лагеря

Важно отметить, что компенсация выплачивается одному из работающих родителей ребенка.

Спустя 15 лет в Рязани завершилось расследование дела об убийстве пенсионерки

В июне 2010 года в одной из квартир на улице Гагарина в Рязани было обнаружено тело 85-летней женщины с многочисленными травмами.

В Рязани запланирован ямочный ремонт на трех улицах

Электрики устраняют повреждения на сетях наружного освещения на улице Новоселов.

Ударил ножом со спины: стали известны новые подробности о травмах педагогов, пострадавших в Архангельске

Сейчас за жизни обеих женщин борются врачи.

Рязанский спортсмен Александр Смирнов покинул шоу «Титаны»

Наш земляк, Александр Смирнов, оказался в команде Алексея Бондаренко, которая хуже всех справилась с задачей и прямиком отправилась на испытание на выбывание.

Ксения Мишонова назвала трагедией гибель бабушки и внука при ударе ВСУ в Подмосковье

В завершение своего обращения Ксения Мишонова призвала граждан осознавать, что мы «живем в непростое время» и «надо быть начеку».