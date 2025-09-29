Члены Рязанского избиркома посетили первое заседание нового состава облдумы

25 сентября состоялось первое заседание Рязанской областной Думы восьмого созыва. От Избирательной комиссии Рязанской области на заседании присутствовали председатель Андрей Сидоренко, заместитель председателя Олеся Пронякина, секретарь Сергей Скобелев и члены комиссии.

В мероприятии принял участие губернатор Рязанской области Павел Малков. Он отметил высокий уровень организации прошедших выборов. По словам главы региона, голосование прошло спокойно, легитимно и строго в правовом поле.

С началом работы народных избранников поздравил губернатор Павел Малков. Глава региона отметил эффективность многоуровневого депутатского контроля при строительстве и реконструкции социально значимых объектов в областном центре и муниципалитетах и призвал парламентариев не снижать темпы работы в округах.