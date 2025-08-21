Член СПЧ Марина Ахмедова объяснила, чем опасны куклы в хиджабах

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Марина Ахмедова выразила обеспокоенность по поводу роста популярности шариатских веяний в повседневной жизни россиян. В своём Telegram-канале она отметила, что получает всё больше обращений от людей, недовольных появлением халяльной косметики, комнат в салонах красоты и даже халяльной ипотеки.
«Увеличилось количество запросов ко мне, как к члену СПЧ, от людей, недовольных проникновением шариатских веяний в разные сферы нашей жизни. Например, появлением в Детском Мире кукол в хиджабах. В каталогах косметических компаний – разделов с халяльной косметикой. Шариатских комнат в салонах красоты. Теперь даже ипотека есть по шариату… », — пишет Ахмедова.
Главная причина недовольства, по мнению Ахмедовой, — это разделение общества. Она считает, что опасно проводить черту между мусульманами и немусульманами в светской многонациональной стране.
Член СПЧ отмечает, что этот тренд выгоден бизнесу, который зарабатывает, играя на религиозных чувствах. По её словам, это подкладывает «взрывчатое вещество» под многонациональную основу страны. Ахмедова предупреждает, что в будущем между людьми может не остаться ничего общего, и они не захотят жить в одной стране.
Отвечая на вопрос о допустимости кукол в кокошниках, Ахмедова подчеркнула, что приветствует игрушки в национальных костюмах. Однако, по её мнению, хиджаб не является национальным костюмом в России, и в традициях российских мусульман не было практики заматывать маленьких девочек.