Член СПЧ Марина Ахмедова объяснила, чем опасны куклы в хиджабах

Алексей Самохин
Фото: t.me/Marinaslovo

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Марина Ахмедова выразила обеспокоенность по поводу роста популярности шариатских веяний в повседневной жизни россиян. В своём Telegram-канале она отметила, что получает всё больше обращений от людей, недовольных появлением халяльной косметики, комнат в салонах красоты и даже халяльной ипотеки.

«Увеличилось количество запросов ко мне, как к члену СПЧ, от людей, недовольных проникновением шариатских веяний в разные сферы нашей жизни. Например, появлением в Детском Мире кукол в хиджабах. В каталогах косметических компаний – разделов с халяльной косметикой. Шариатских комнат в салонах красоты. Теперь даже ипотека есть по шариату… », — пишет Ахмедова.

Главная причина недовольства, по мнению Ахмедовой, — это разделение общества. Она считает, что опасно проводить черту между мусульманами и немусульманами в светской многонациональной стране.

«Сначала появляются вот такие куколки, и девочки в одной стране с детства приучаются играть в разные игрушки. Потом они идут в школу, одни питаются жёстко халяльной едой, другие — общей. […] Граница вот прямо сейчас жёстко прочерчивается», — пишет Ахмедова.

Член СПЧ отмечает, что этот тренд выгоден бизнесу, который зарабатывает, играя на религиозных чувствах. По её словам, это подкладывает «взрывчатое вещество» под многонациональную основу страны. Ахмедова предупреждает, что в будущем между людьми может не остаться ничего общего, и они не захотят жить в одной стране.

Отвечая на вопрос о допустимости кукол в кокошниках, Ахмедова подчеркнула, что приветствует игрушки в национальных костюмах. Однако, по её мнению, хиджаб не является национальным костюмом в России, и в традициях российских мусульман не было практики заматывать маленьких девочек.

