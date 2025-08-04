Член СПЧ Кабанов заявил о желании мигрантов «выдавить» россиян

Мигранты видят в россиянах конкурентов, которых следует «выдавить», предположил член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов в эфире телеканала « Царьград ».

По его словам, после переезда в Россию многие иностранцы не пытаются адаптироваться к жизни в новой стране и продолжают вести себя, как привыкли на родине.

«Они не хотят и не будут жить по нашим правилам», — пояснил Кабанов.

Член СПЧ привел в пример желание мигрантов ходить в никабах, резать животных на улицах и совершать намаз там, где это не предусмотренно.

Кабанов назвал это цивилизационным конфликтом, от которого не убежать.