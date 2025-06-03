Член СПЧ Александр Брод оценил готовность Рязанской области к выборам

Член СПЧ, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод посетил Рязанскую область и рассказал о подготовке региона к выборам. Об этом сообщает телеграм-канал организации.

«Проведены рабочие встречи с руководством Общественной палаты субъекта, Уполномоченным по правам человека в регионе.

В июне возобновляет работу Общественный штаб по наблюдению за выборами, начинается подготовка общественных наблюдателей, запланированы круглые столы с участием электоральных экспертов, где будет обсуждаться ход избирательных кампаний, вопросы партийной конкуренции, информирования избирателей.

В ходе беседы с руководством облизбиркома познакомился с тем, как избирательная система готовится к предстоящим выборам. В помещениях комиссий планируется размещение камер видеонаблюдения, комплексов обработки избирательных бюллетеней. Будет реализован проект «ИНФОРМУИК», получивший позитивный отклик от избирателей.

Также изучил опыт создания новых именных участков в честь известных уроженцев Рязанской земли, в том числе погибших участников СВО. Статус именного участка получили 9 избирательных участков.

Так, например, избирательный участок № 894 в Рязани назван в честь гвардии лейтенанта Артёма Прокоповича, а избирательный участок № 28 Ермишинского района Рязанской области – в честь Героя Российской Федерации, гвардии полковника Воздушно-десантных войск Сергея Сухарева», – рассказал правозащитник.

НОМ окажет общественникам региона необходимую информационно-методическую поддержку, добавил А. Брод.

14 сентября на территории Рязанской области пройдут выборы депутатов Рязанской областной Думы и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в 17 муниципальных округах. Общая численность избирателей в Рязанской области по состоянию на 1 июня 2025 года – 872 826 человек.