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Александр Брод и председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина.
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Член СПЧ Александр Брод оценил готовность Рязанской области к выборам

Алексей Самохин

Член СПЧ, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод посетил Рязанскую область и рассказал о подготовке региона к выборам. Об этом сообщает телеграм-канал организации. 

«Проведены рабочие встречи с руководством Общественной палаты субъекта, Уполномоченным по правам человека в регионе. 

В июне возобновляет работу Общественный штаб по наблюдению за выборами, начинается подготовка общественных наблюдателей, запланированы круглые столы с участием электоральных экспертов, где будет обсуждаться ход избирательных кампаний, вопросы партийной конкуренции, информирования избирателей. 

В ходе беседы с руководством облизбиркома познакомился с тем, как избирательная система готовится к предстоящим выборам. В помещениях комиссий планируется размещение камер видеонаблюдения, комплексов обработки избирательных бюллетеней. Будет реализован проект «ИНФОРМУИК», получивший позитивный отклик от избирателей. 

Также изучил опыт создания новых именных участков в честь известных уроженцев Рязанской земли, в том числе погибших участников СВО. Статус именного участка получили 9 избирательных участков. 

Так, например, избирательный участок № 894 в Рязани назван в честь гвардии лейтенанта Артёма Прокоповича, а избирательный участок № 28 Ермишинского района Рязанской области – в честь Героя Российской Федерации, гвардии полковника Воздушно-десантных войск Сергея Сухарева», – рассказал правозащитник. 

НОМ окажет общественникам региона необходимую информационно-методическую поддержку, добавил А. Брод. 

14 сентября на территории Рязанской области пройдут выборы депутатов Рязанской областной Думы и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в 17 муниципальных округах. Общая численность избирателей в Рязанской области по состоянию на 1 июня 2025 года – 872 826 человек.

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