Член Союза журналистов России Юрий Харин презентовал в Рязани книгу

24 марта в Доме печати Рязани состоялась презентация книги члена Союза журналистов России, заслуженного работника культуры РФ Юрия Харина .

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Книга издана в рамках реализации программы «Поддержка местных инициатив» при содействии Губернатора Рязанской области Николая Любимова и администрации Кораблинского района.

Издание «Дорогие мои земляки» включает 60 очерков автора, которые были опубликованы в течение 20 лет в районной, областной и центральной прессе. В каждом материале представлена судьба жителей Кораблинского района: тружеников села и производства, ветеранов, представителей системы образования, медицины, культуры.

Во встрече, организованной Рязанским региональным отделением Союза журналистов России, приняли участие герои очерков, журналисты региональных изданий, а также студенты факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени С.А. Есенина. Будущие журналисты смогли задать вопросы автору книги. Юрий Харин, проработавший в районной газете с 1965 по 2009 годы, рассказал о творческом пути и самоопределении. Речь шла в целом о профессии и профессиональных качествах журналиста. По словам автора книги, во все времена главное для журналиста – люди и то, как и чем они живут, что их волнует «Наше дело-служить людям», — подытожил Юрий Харин.