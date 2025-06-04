Андрей Красов стал наставником финалиста проекта «Герои62» Егора Пахомова

Депутат Государственной Думы от Рязанской области Андрей Красов стал наставником финалиста первого набора программы «Герои62» Егора Пахомова. Об этом политик написал в телеграм-канале.

По словам Красова, с Пахомовым он был знаком ещё до его участия в программе. Восстанавливавшийся после ранения участник СВО пришёл к депутату, чтобы поддержать оставшихся на передовой сослуживцев.

— Помню, что тогда отметил его позицию, стремление к справедливости, поведение настоящего офицера, — отметил депутат.

На время стажировки Пахомов станет помощником депутата Госдумы. У него есть опыт работы с молодежью, большое желание и хороший потенциал, сообщил Красов.

Проект «Герои62» направлен на поддержку талантливых управленцев, в том числе ветеранов боевых действий, помогая им реализовать себя в гражданской сфере. Стажировка в органах власти — один из ключевых этапов программы.