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Четверг, 20 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Чёрный хлеб рязанского производства признан лучшим в России

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Image by mdjaff on Freepik

Дарницкий хлеб рязанского Хлебозавода №3 одержал победу на Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России – 2023» в номинации «Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки» и включён в каталог «100 лучших товаров России — 2022».

Предприятие работает уже 65 лет и выпускает 150 наименований вкуснейшей продукции, – рассказали в Рязаньстате.

В Рязанской области 18 крупных и средних предприятий и 75 индивидуальных предпринимателей выпекают хлеб и хлебобулочные изделия.

За прошлый год выпущено 39,4 тысяч тонн продукции, из них 3 тысячи тонн – диетической и обогащённой витаминами и микроэлементами. Продукции собственного производства реализовано на 10 млрд рублей.

В среднем один рязанец съедает 240 граммов хлеба и хлебобулочных изделий в день.

Среди жителей Центрального федерального округа больше всех хлеба едят в Курской области – по 300 граммов в день, а меньше всех – жители Орловской области, по 190 граммов.

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