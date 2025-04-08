«Чёрные вдовы» и «мальвинки»: как охотятся на бойцов СВО ради выплат

Мошенничество вокруг бойцов СВО — это уже не исключение, а устоявшаяся система. С каждым месяцем схемы становятся все изощрённее, а участники — изобретательнее. Одна из самых чувствительных и, что страшно, действенных ловушек — это история про чувства, про страсть, про влюблённость. Именно через неё многие попадают в капкан, написала в телеграм-канале общественница и журналист Анастасия Кашеварова.

По словам Кашеваровой, в окопах, на фронте, где рядом смерть, боль, кровь и грязь, человек остро ищет хоть что-то живое. Эмоции. Ощущение, что ты всё ещё человек. И в этот момент рядом вдруг появляется «она». Та, что улыбается, слушает, шепчет. А потом — просит. Или делает так, чтобы боец сам всё предложил.

Есть категория женщин, которых бойцы между собой называют «мальвинками». Кто-то смеётся, кто-то — боится. Потому что за кукольным лицом иногда скрываются вполне реальные задачи: выведать, где стоит подразделение, кто командир, какие настроения, сколько человек, сколько техники. И передать всё это по ту сторону линии боевого соприкосновения — в ГУР, в СБУ, в ВСУ. А ещё — вытянуть с бойца всё до копейки.

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Есть и другие — «чёрные вдовы». Эти идут дальше. Они выходят замуж за бойца, который завтра может не вернуться. Потом — выплаты. Потом — ещё один. Иногда они работают в связке. С военкомом, с наборщиком, с тем, кто может подделать документы. Бывает, действуют аккуратно, а бывает — нагло, в открытую. Схема отработана, цель понятна: деньги.

После одного из выпусков программы «Война и мир» Кашеваровой начали приходить десятки сообщений. Истории — одна страшнее другой. Кто-то писал про полевых жён, которые потом судились с настоящими. Кто-то — про девушек из сферы услуг: цена за час — 15 тысяч. Были и такие письма, где жёны жаловались, что выплаты не пришли, а потом выяснялось — муж всё спустил на барышню в Луганске. Или наоборот: бойцу давали отпуск, а он говорил жене, что не давали. Потому что поехал не домой, а к любовнице.

Некоторые командиры уже включают фильтры — отпуск только к супруге. Потому что риски слишком велики. Вот лишь часть из них:

Болезни. Венерические и прочие — это реальность, а не страшилка.

Утечка информации. Вербовка. В ЛНР уже ловили группы таких «мальвинок».

Вымогательство. Подставные женщины, которые потом пишут заявление — например, об изнасиловании. А чтобы отозвала — плати.

Смерть. Есть случаи, когда таких девушек подозревают в отравлении военных.