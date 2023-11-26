«Чёрная метель» ожидается в Москве вечером 26 ноября

Вечером 26 ноября в Москве ожидается «черная метель», сообщил РБК ведущий специалист «Фобос» Евгений Тишковец.

«Чёрной метелью» называют погодные условия, которые чаще всего возникают на Крайнем севере. При них крупные хлопья снега летят практически параллельно земле, видимость снижается до 10-15 метров.

Снегопад экстремально усилится в ночь на понедельник и утром. В столице вырастут рождественские сугробы.

По словам Тишковца, подобных снегопадов 26 ноября не было уже полвека. За сутки может выпасть половина месячной нормы осадков, побив рекорд 1977 года.

В столице могут возникнуть проблемы с авиарейсами, затруднения движения на дорогах города.

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение. Днём, с сохранением до конца суток, в регионе ожидается снег, местами сильный, переходящий в мокрый снег. Возможны дожди, налипание мокрого снега, гололёд, метель.