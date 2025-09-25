«Чита.ру»: из зоны СВО сбежал лидер ОПГ Меценатовские

Из зоны проведения спецоперации сбежал лидер забайкальской ОПГ 90-х «Меценатовские» Дмитрий Ведерников, пишет «Чита.ру» со ссылкой на источник.

Его приговорили в 2011 году к 24 годам лишения свободы за бандитизм, убийства и угоны. Заключенный вышел из колонии в прошлом году для участия в боевых действиях.

«Ведерников покинул службу в августе», — говорится в публикации.

Как рассказал источник, в сентябре против него возбудили дело по статье самовольное оставление части, ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Жена Ведерникова уточнила, что он выходил с ней на связь более месяца назад. По ее мнению, боец мог оставить часть не по своей воле.