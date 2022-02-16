Число желающих привязать зарплату к курсам доллара или евро в Рязани максимально с 2015 года

Рязанцев, которые хотели бы зафиксировать свою зарплату в долларах или евро, сегодня больше, чем когда-либо: об этом мечтает практически каждый второй, сообщает SuperJob.

Почти каждый второй рязанец (48%) хотел бы, чтобы его зарплата была привязана к курсу доллара или евро. Напротив, 43% опрошенных в Рязани это не нужно: свою позицию респонденты, как правило, аргументируют нежеланием волноваться из-за каждого скачка курса и тем, что тратят деньги исключительно в рублях.



Мужчины заметно чаще женщин за то, чтобы закрепить свой заработок в долларах или евро (52% против 46%). Кроме того, желающих привязать зарплату к курсу валюты больше среди рязанцев до 34 лет (55%) и респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (52%).



Сегодня число желающих закрепить зарплату в американских или европейских денежных единицах максимально с 2015 года: 7 лет назад об этом мечтали 32% россиян, а в августе 2020-го — 37%.



Время проведения: 1—11 февраля 2022 года