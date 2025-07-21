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Здоровье

Число заболевших менингитом в РФ выросло вдвое, врач назвал пять причин всплеска

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В России фиксируется резкий рост заболеваемости менингококковой инфекцией. По данным Минздрава, в первой половине 2025 года зарегистрировано уже 1,2 тыс. случаев менингита — это в два раза больше, чем за весь 2024 год (более 600 случаев). Увеличилось и количество летальных исходов. По статистике, каждый 10-й заболевший умирает, а каждый 5-й выживший остаётся инвалидом.

Об этом рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист, главный специалист по направлению «Инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин. Он назвал пять возможных причин роста заболеваемости.

1. Снижение коллективного иммунитета

Ослабление иммунной защиты связано с тем, что упали темпы вакцинации и многие не проходят своевременную ревакцинацию. Это делает население более уязвимым.

 2. Появление новых штаммов

В некоторых регионах могут активизироваться редкие типы бактерии, против которых у людей отсутствует иммунитет. Также нельзя исключать мутацию самого возбудителя — он мог стать более агрессивным.

3. Массовые мероприятия

Увеличение числа фестивалей, концертов и других крупных мероприятий способствует распространению инфекции в местах с высокой плотностью людей.

 4. Климатические изменения

Аномальная жара или высокая влажность могут способствовать росту заболеваемости, особенно в условиях скученности и плохой вентиляции.

5. Миграция и глобальные перемещения

Миграция и туризм способствуют завозу новых штаммов из регионов, где менингококк более распространён, например из стран Африки или Азии. Это может вызывать локальные вспышки в российских городах.

Как защититься от менингита?

«Самый эффективный способ защиты — вакцинация. Это специфическая профилактика. Лечение менингита сложное, и даже при своевременном оказании медпомощи нельзя гарантировать благоприятный исход», — пояснил Матюхин.

Он отметил, что симптомы менингита трудно распознать на ранней стадии, а болезнь может развиваться стремительно. Поэтому важно не полагаться только на лечение, а предотвращать болезнь заранее.

Менингококковая инфекция вызывается бактерией Neisseria meningitidis. Заболевание может протекать в разных формах — от бессимптомного носительства до опасных состояний: гнойного менингита и менингококцемии (сепсиса). Болезнь отличается высокой летальностью и может быстро приводить к тяжёлым последствиям.

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