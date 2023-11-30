Число ВИЧ-инфицированных в Рязанской области снизилось на 4,6%

В Рязанской области число ВИЧ-инфицированных за 10 месяцев 2023 года снизилось на 4,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщил «Рязанский медицинский сайт» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

К ноябрю в области выявили 167 случаев заражения. Всего в Рязанском регионе зарегистрировано 5 963 человека с вирусом иммунодефицита, причиной смерти ВИЧ стал в 2 268 случаях.

В ведомстве отметили, что снизилось и количество заражений из-за приема наркотиков. При этом основным путем передачи остается половой – около 80% всех случаев.

Средний возраст заразившихся ВИЧ – 30-49 лет, больше половины из них – мужчины.