Число уголовных дел по коррупционным преступлениям в Рязанской области увеличилось на 2,5%

В Рязанской области увеличилось количество возбужденных следственным управлением уголовных дел по коррупционным преступлениям на 2,5 %, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Вопрос организации работы по раскрытию и расследованию преступлений коррупционной направленности был поднят в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов.

Так, в 2020 году было возбуждено 511 дел, в 2021 — 524. Отмечается, что увеличилось и число уголовных дел, направленных в суд.

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Кроме того, участниками заседания отмечен ряд недостатков в работе правоохранительных органов по раскрытию и расследованию коррупционных преступлений, в том числе в сфере межведомственного взаимодействия, по соблюдению учетной дисциплины.