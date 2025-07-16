Число строящихся домов с эскроу-счетами в России превысило 16 тысяч

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о значительном росте числа частных домов, возводимых в России с использованием эскроу-счетов. С 1 марта 2025 года в России действует закон, регулирующий применение эскроу-счетов в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Этот механизм обеспечивает защиту средств граждан от недобросовестных подрядчиков и повышает надёжность сделок при возведении частных домов.

«Мы видим значительный рост интереса граждан к индивидуальному жилищному строительству. Наша задача – создать условия для реализации желания людей жить в собственном доме. Важная составляющая в этом деле – гарантировать безопасность проведения сделок. Если весной с применением эскроу было начато строительство порядка 5 тысяч индивидуальных жилых домов, то сегодня в стране уже более 16 тысяч частных домов возводятся с использованием этого защищённого финансового механизма», – сказал замппред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что эскроу-счета гарантируют защиту средств дольщиков на всех этапах строительства. Покупатели получают уверенность, что их деньги перейдут подрядчику лишь после завершения строительства и получения всех необходимых документов. Это означает, что в случае срыва сроков или других нарушений граждане смогут вернуть свои вложения.

В Рязанской области с применением эскроу-счетов на стадии реализации находится 51 объект ИЖС. Один объект в регионе уже построен, сообщают в пресс-службе министерства строительного комплекса.