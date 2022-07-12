Число проблемных новостроек в России выросло почти вдвое

Число проблемных новостроек в России с начала года выросло почти вдвое, рассказал «Известиям» член комиссии Госдумы о защите жилищных прав граждан, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский. По данным на 27 июня, в числе новостроек со средним и высоким риском превращения в долгострой находится около 800 объектов, в которых купили квартиры около 74 тыс. семей. С начала года прибавилось 324 объекта, а более 480 были в перечне в конце 2021-го и остались в нем.

— Критерии для включения в такой список — перенос сроков ввода более чем на четыре квартала, поданное в арбитражный суд заявление о признании застройщика банкротом, отставание от графика строительства более, чем на шесть месяцев, а также негативная информация от контролирующего органа, СМИ или граждан, — рассказал депутат.

Сейчас речь идет об отставании по срокам ввода в эксплуатацию строящихся домов и передачи квартир дольщикам, новые именно обманутые дольщики в стране появиться больше не могут, отметил руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. При этом партнер Novator Legal Group, адвокат Александр Катков заявил, что риск банкротства девелоперов в нынешних условиях существует.

Средства граждан абсолютно точно защищены, согласен Якубовский. Если дом строится по новым правилам, с использованием проектного финансирования, то объект достроит другая компания, если же по старым правилам — то за счет средств компенсационного фонда (такие дома находятся в списке ЕРПО). Но есть риск увеличения ожидания готовых квартир, подчеркнул он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Сдадут за счет: в РФ почти вдвое выросло число проблемных новостроек»