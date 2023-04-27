Число преступлений в Рязани снизилось, раскрываемость выросла

На заседании Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели отчет о работе УМВД России по Рязанской области по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории города Рязани в 2022 году. Доклад представил заместитель начальника полиции УМВД России по Рязанской области Сергей Сорокин.

Как следует из представленной информации, криминогенная ситуация на территории областного центра характеризовалась снижением массива зарегистрированных преступлений на 1,2%, в том числе на 2,8% преступлений небольшой и средней тяжести. Общее количество раскрытых преступлений увеличилось на 7,7%.

В общественных местах города зафиксировано снижение количества совершенных преступлений на 7,6%. Общественно-политическая обстановка в городе в отчетном периоде оставалась стабильной и не оказывала существенного влияния на криминогенную обстановку.

По окончании доклада депутаты задали интересующие вопросы. Они касались мероприятий по профилактике преступлений, совершенных несовершеннолетними, мер, принимаемых против продажи алкоголя без лицензии, работе по предупреждению «закладок» наркотических средств и деструктивной деятельности молодежных объединений. На все вопросы были получены исчерпывающие ответы.