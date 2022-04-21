Число предложений скачать VPN в Сети выросло в 10 раз

На сайтах по продаже цифровых товаров кратно увеличилось количество объявлений о продаже аккаунтов и ключей VPN-сервисов, сообщил «Известиям» в четверг, 21 апреля, руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев.
Исполнителем таких работ могут быть злоумышленники, которым пользователь предоставит полный доступ к своим устройствам, предупредил Соловьев. По его словам, приобретать подписку для любого сервиса через посредников лучше не стоит.
Кроме того, может возникнуть ситуация, когда пользователь произведет оплату, а продавец после этого перестанет выходить на связь, заключил Соловьев.
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