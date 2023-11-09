Число подписчиков госпабликов в Рязанской области превысило 1 млн 250 тысяч. В настоящий момент в регионе создано более 1800 официальных страниц органов власти, местного самоуправления и подведомственных им учреждений. Об этом рассказала руководитель ЦУР Рязанской области Елена Королёва.
По её словам, сообщества госучреждений в соцсетях позволяют оперативнее решать вопросы, возникающие у граждан, и предоставлять актуальную информацию о работе ведомств.
Ранее заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев сообщил, что суммарно в России у госпабликов 115 миллионов подписчиков.
Он отметил, что госпаблики стали самой удобной и точной системой коммуникации между представителями власти и гражданами.
В Рязанской области для администраторов госпабликов регулярно проводятся образовательные семинары, которые позволяют повысить качество ведения страниц и коммуникации с подписчиками. С начала года было проведено порядка 30 мероприятий, на которых обучились свыше 300 человек.
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