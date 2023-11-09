Число подписчиков госпабликов в Рязанской области превысило 1 млн 250 тысяч. В настоящий момент в регионе создано более 1800 официальных страниц органов власти, местного самоуправления и подведомственных им учреждений. Об этом рассказала руководитель ЦУР Рязанской области Елена Королёва.

По её словам, сообщества госучреждений в соцсетях позволяют оперативнее решать вопросы, возникающие у граждан, и предоставлять актуальную информацию о работе ведомств.

— В Рязанской области наибольшая аудитория у госпабликов сферы образования, следом — сферы спорта и культуры. Но за высоким числом подписчиков стоит большая работа: ЦУР регулярно проводит образовательные семинары по коммуникации в соцсетях для специалистов госучреждений. Вместе с ними мы стремимся сделать госпаблики полезными и интересными для рязанцев. Одно из главных преимуществ госпабликов — возможность получить достоверную и оперативную информацию. Метка «госорганизация» подтверждает, что на вопрос или комментарий отвечает официальное ведомство, — отметила Елена Королёва.

Ранее заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев сообщил, что суммарно в России у госпабликов 115 миллионов подписчиков.

— В госпабликах на сегодня суммарно 115 млн подписчиков, из которых почти 46 млн уникальных. Все паблики сегментированы по территориальному признаку: от федерального уровня до сельских поселений. При этом они разделены по тематике: сферы культуры, спорта, образования, здравоохранения и так далее. Это самая масштабная и при этом самая точная система информирования граждан о сервисах учреждений и в целом о работе власти. Для АНО «Диалог Регионы» и ЦУР это большая ответственность — развивать госпаблики в регионах, — сказал Цепелев на форуме «ПРОФ-IT».

Он отметил, что госпаблики стали самой удобной и точной системой коммуникации между представителями власти и гражданами.

В Рязанской области для администраторов госпабликов регулярно проводятся образовательные семинары, которые позволяют повысить качество ведения страниц и коммуникации с подписчиками. С начала года было проведено порядка 30 мероприятий, на которых обучились свыше 300 человек.