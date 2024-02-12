Число поддельных сайтов в Рунете за год выросло втрое

В 2023 году в Рунете было выявлено втрое больше фишинговых доменов, чем годом ранее, рассказал «Известиям» руководитель проектов Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков.

По данным эксперта, в общей сложности за год выявили порядка 50 тысяч подобных сайтов, в январе 2024 — около 5 тысяч. Показатель выше, чем в декабре.

Блокировкой фишинговых ресурсов занимается Роспотребнадзор. Пожаловаться на них можно через портал «ИС Антифишинг».

«Лаборатория Касперского» в январе предотвратила почти 12 млн попыток перехода на мошеннические сайты.