Число неплательщиков по кредитам в России превысило 21 млн

В январе–сентябре 2023 года у судебных приставов находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Об этом, ссылаясь на информацию ФССП, пишут «Известия».
Число должников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 22%.
На конец сентября общая сумма долгов для взыскания с граждан РФ выросла до 2,9 трлн рублей. Рост за год оценивается в 200 млрд рублей.
Приставам сложно взыскивать долги из-за низкой платёжеспособности россиян с задолженностью по налогам, оплате услуг ЖКХ, высокой закредитованности людей.
По данным Центробанка, по итогам первого полугодия 2023 года оформленные кредиты и займы есть у 47 млн человек. За год их число увеличилось на 2 млн.