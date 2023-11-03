Пятница, 3 ноября, 2023
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Число неплательщиков по кредитам в России превысило 21 млн

7info
Изображение 1820796 с сайта Pixabay

В январе–сентябре 2023 года у судебных приставов находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Об этом, ссылаясь на информацию ФССП, пишут «Известия».

Число должников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 22%.

На конец сентября общая сумма долгов для взыскания с граждан РФ выросла до 2,9 трлн рублей. Рост за год оценивается в 200 млрд рублей.

Приставам сложно взыскивать долги из-за низкой платёжеспособности россиян с задолженностью по налогам, оплате услуг ЖКХ, высокой закредитованности людей.

По данным Центробанка, по итогам первого полугодия 2023 года оформленные кредиты и займы есть у 47 млн человек. За год их число увеличилось на 2 млн.

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