Понедельник, 29 января, 2024
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Число мошенничеств с премиум-подпиской Telegram выросло вдвое

7info
Изображение от Freepik
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Число мошенничеств, связанных с премиум-подпиской Telegram, за год увеличилось в 2,3 раза. Об этом, ссылаясь на экспертов информационной безопасности, пишут «Известия».

По словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедорова, в январе 2024 года выявлен 21 фишинговый домен, якобы связанный с подпиской Telegram Premium. В январе прошлого года их было зарегистрировано всего 9.

По данным компании Bi.Zone, за январь 2024 обнаружено 20 фишинговых сайтов, которые завлекают пользователей премиум-подпиской и другими акциями.

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова рассказала о предотвращении 155 тысяч переходов на подобные домены за пару недель января. За весь январь прошлого года была совершена всего 151 тысяча переходов.

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