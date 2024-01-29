Число мошенничеств с премиум-подпиской Telegram выросло вдвое

Число мошенничеств, связанных с премиум-подпиской Telegram, за год увеличилось в 2,3 раза. Об этом, ссылаясь на экспертов информационной безопасности, пишут «Известия».

По словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедорова, в январе 2024 года выявлен 21 фишинговый домен, якобы связанный с подпиской Telegram Premium. В январе прошлого года их было зарегистрировано всего 9.

По данным компании Bi.Zone, за январь 2024 обнаружено 20 фишинговых сайтов, которые завлекают пользователей премиум-подпиской и другими акциями.

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова рассказала о предотвращении 155 тысяч переходов на подобные домены за пару недель января. За весь январь прошлого года была совершена всего 151 тысяча переходов.