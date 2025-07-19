Число коррупционных преступлений в Рязанской области выросло почти в 2 раза.

В следственном управлении СК России по Рязанской области 17 июля прошло заседание коллегии, посвященное итогам работы по основным направлениям деятельности за первое полугодие 2025 года.

В 2025 году деятельность следственного комитета направлена на выполнение задач в сфере уголовного судопроизводства. Количество оконченных производством уголовных дел в сравнении с аналогичным периодом 2024 года увеличилось и составило 263. Кроме того, выросло количество тяжких иособо тяжких преступлений — с 160 до 231. На 81,1% выросло число предварительно расследованных коррупционных преступлений, уголовные дела окоторых направлены в суд — с 53 до 96.

В торжественной обстановке сотрудники следственного управления, прошедшие первичную аттестацию, дали присягу: Дмитрий Гераськов, Данил Егоров и Евгений Чайковский. Напутственные слова молодым следователям сказал руководитель следственного управления Олег Васильев.