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Четверг, 12 мая, 2022

Число фальшивых банкнот в регионе не растет

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Число фальшивых банкнот в регионе не растет

7info7

В банках Рязанской области с января по март 2022 года выявлено 79 фальшивых банкнот Банка России. Это на одну меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Банкноты номиналом 5000 рублей остаются самыми популярными у фальшивомонетчиков — каждая вторая поддельная купюра была именно такой. Но это существенно меньше, чем годом ранее: 39 единиц против 70 в I квартале 2021 года. Фальшивки номиналом 2000 рублей в январе-марте составили более 40% всех выявленных подделок. Кроме того, в статистику попали 8 банкнот номиналом 1000 рублей и одна пятирублевая монета.

Число поддельных денежных знаков иностранных государств существенно сократилось: выявлена одна банкнота номиналом 100 долларов США, тогда как за аналогичный период годом ранее было обнаружено 20 единиц.

— Риск получить поддельную купюру возрастает там, где нет специальных приборов для проверки подлинности банкнот: в небольших магазинах, на рынке или в киоске. Банк России рекомендует оценить не менее трех защитных признаков: на просвет, под углом и тактильно, — напоминает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова. — Если вы не уверены, что купюра настоящая, лучше отдать ее на экспертизу в любой коммерческий банк.

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