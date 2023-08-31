Число доказанных жертв ангарского маньяка увеличилось до 83

В Иркутской области следователи завершили работу над новым делом 59-летнего Михаила Попкова. Ангарского маньяка обвиняют в убийстве ещё трёх женщин, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Он обвиняется в совершении трёх убийств женщин.

— Следователями СК доказана причастность Михаила Попкова к совершению в 1997 году в п. Жилкино г. Иркутска убийства 27-летней женщины. В 1998 году на берегу реки Ангара в районе ул. Полярная г. Иркутска он убил 25-летнюю женщину, а 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища г. Иркутска расправился с 31-летней потерпевшей, — сообщает пресс-служба СК.

Двух женщин маньяк задушил, третью зарезал, нанеся многочисленные ранения.

Попов дал показания, подтверждающие его причастность к убийствам. Также у следствия есть необходимые заключения экспертов.

С учётом новых случаев, на счету маньяка 83 убийства и 3 покушения на убийства, жертвы которых остались живы. Преступления совершались в Иркутской области с 1992 по 2010 году.

Михаил Попков приговорён к пожизненному заключению.