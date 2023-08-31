Число доказанных жертв ангарского маньяка увеличилось до 83

В Иркутской области следователи завершили работу над новым делом 59-летнего Михаила Попкова. Ангарского маньяка обвиняют в убийстве ещё трёх женщин, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Он обвиняется в совершении трёх убийств женщин.
Двух женщин маньяк задушил, третью зарезал, нанеся многочисленные ранения.
Попов дал показания, подтверждающие его причастность к убийствам. Также у следствия есть необходимые заключения экспертов.
С учётом новых случаев, на счету маньяка 83 убийства и 3 покушения на убийства, жертвы которых остались живы. Преступления совершались в Иркутской области с 1992 по 2010 году.
Михаил Попков приговорён к пожизненному заключению.