Чиновники рассказали о судьбе здания бывшего училища связи в центре Рязани

Жителей Рязани беспокоит состояние здания бывшего военного училища связи на улице Каширина в центре города. В соцсетях не раз задавались вопросы, что будет с заброшенным строением, в котором уже произошёл пожар. Кроме того, руины в городе портят вид.

Очередной вопрос был задан в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова. Там же появился ответ от Минимущества региона.

— В здании учебного корпуса бывшего училища связи по адресу: г. Рязань, ул. Каширина, д. 1 будет инновационный научно-технологический центр «Аэрокосмическая инновационная долина». Ремонтные работы в здании начнут после выделения необходимых средств из федерального бюджета, — говорится в ответе чиновников.

Отметим, что часть зданий бывшего военного училища уже отремонтирована, там разместили МФЦ, офисы различных корпораций, кроме того, в спортзале работает спортшкола.