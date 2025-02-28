Чиновники отказали израненному дроном водителю из Волгограда в денежной выплате

Правительство Ростовской области отказало в денежной выплате водителю из Волгограда Олегу Заргарову, пострадавшему на Дону после атаки беспилотника, пишет 161.RU.

Беспилотники атаковали Белокалитвинский район 19 ноября. Грузовик волгоградца получил повреждения от разлетевшихся осколков, мужчину же госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости и переломом ребра.

Заргаров пытался получить положенную ему как жертве теракта выплату, но ему отказали и в Волгоградской области, и в Ростовской области.

«Действующим областным законодательством выплата единовременного пособия гражданам, получившим вред здоровью в результате террористических актов не предусмотрена», — пояснили в ростовском правительстве. Реклама

Чиновники уточнили, что условие для предоставления выплаты — введение режима ЧС. На момент атаки он не действовал в регионе. Схожий ответ водитель получил и от властей Волгоградской области.