Чьи пенсии вырастут с 1 апреля 2022 года?

Из-за растущей инфляции президент России Владимир Путин принял решение увеличить показатель индекции соцвыплат для пенсионеров. О том, чьи пенсии увеличатся с 1 апреля 2022 года, рассказала агентству «Прайм» экономист Елена Григорьева.

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Она напомнила, что индексация составит 8,6%. Она коснётся 4 миллиона россиян, получающих социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению

Эксперт уточнила, что помимо пенсионеров по возрасту, выплаты имеют и дети-инвалиды. При этом участники Великой Отечественной войны, а также инвалиды, получившие ранения во время боевых действий, получают сразу две пенсии: страховую и по гособеспечению.