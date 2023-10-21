Суббота, 21 октября, 2023
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Четырём знакам зодиака грядущее лунное затмение несёт большие неприятности

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Фото с сайта Pixabay, автор sweetlouise

Лунное затмение в Тельце, которое произойдёт 28 октября, некоторым знакам зодиака несёт не самые приятные события. Тысячи людей ощутят на себе его неблагоприятное влияние, сообщает thegirl.ru.

В период затмения особенно аккуратными стоит быть аккуратными Тельцам, Львам, Скорпионам и Водолеям. Эта четвёрка ощутит на себе особенно сильный поток чувств и мыслей. К сожалению, это может закончиться чем-то нехорошим, например, конфликтом или импульсивным решением.

Сложно затмение пройдут и у тех, у кого Луна или асцендент в этих знаках. Они тоже могут попасть «под волну» и выпасть из жизни на пару дней из-за космических изменений.

Лунное влияние может спровоцировать желание проанализировать прошлое, его ошибки и сделать выводы и с хлопком закрыть туда дверь. Из-за эмоциональных качелей трансформация может пройти нервно, так что важно помнить о последствиях и тщательно взвешивай каждый шаг. Если силу затмения использовать для своеобразного толчка, можно решить долгоиграющие проблемы.

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