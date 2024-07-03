Четырём знакам – страсть и любовь, трём – ссоры и расставания. Чья личная жизнь в июле будет закипать?

В июле 2024 года личная жизнь десятков тысяч людей будет в прямом смысле закипать. Вот только у кого-то на любовном фронте будут происходить позитивные изменения, а у кого-то — негативные. В судьбах каких знаков Зодиака ожидается прилив любви, страсти и нежности, а кому придётся терпеть расставания, скандалы и ссоры? Об этом 7info рассказала астролог Ирина Ряскина.

Эксперт предупреждает: энергичные и страстные Овны могут встретить новые романтические увлечения. Причем всё может складываться очень неожиданно, загадочно. Возможное, происходящее как-то будет связано с их давно забытым прошлым.

В июле Львы могут ощутить больше страсти и волнения в отношениях. У многих Львов в уже устоявшихся отношениях может случиться второй медовый месяц. Может, самое время отправиться в романтический отпуск со второй половинкой?

Скорпионы могут погрузиться в глубокие и страстные отношения в июле. Рождённые под этим знаком будут склонны к флирту и новым романам (причём в текущих отношениях может быть ещё не поставлена точка). В целом в теме отношений Скорпионы могут вести себя немного легкомысленно, получая максимум удовольствия в моменте.

Стрельцов в июле может ждать судьбоносная встреча, которая даст шанс завязать серьёзные отношения и может привести в дальнейшем к смене статуса и/или переезду.

А вот те, кому, возможно, придётся столкнуться с расставаниями и ссорами в июле:

Тельцы могут испытать напряжение в отношениях из-за желания сохранять стабильность. Многие Тельцы в июле решат переосмыслить существующие отношения, возможно, даже принять тяжёлое решение о расставании, если поймут, что не чувствуют себя комфортно со своей второй половинкой.

Близнецы во второй половине июля могут столкнуться с непониманием и нестабильностью в отношениях, вероятны резкие неприятные конфликты и случайно пророненные резкие, обидные слова. Постарайтесь не идти на открытый конфликт, быть терпимее и находить компромиссы со второй половинкой.

Козероги могут испытывать натянутость и открытые манипуляции в партнерских отношениях. Многим Козерогам в июле придется отставать свои личные границы в теме отношений, возможно даже применяя достаточно жесткие методы и идя на открытый конфликт.

Все эти события в жизни людей, как отмечает Ирина Ряскина, могут быть связаны с определёнными астрологическими явлениями. Один из важных трендов, касающийся отношений любовных и отношений с людьми в целом, – переход Лилит в знак Весы. Тренд этот достаточно длительный с 29 июня 2024 года по 25 марта 2025 года.

— Лилит — это наша тень, программы, которые мы тащим на себе и через которые растём. Почти в течении года Лилит будет проверять, как мы усвоили уроки прошлого по теме отношений. Рекомендую вспомнить период с августа 2015 по май 2016 года, там Лилит тоже шла по знаку Весы и то, что было не завершено, не закончено, недопонято в теме отношений, может сейчас проявиться, чтобы урок был усвоен, — обращает внимание эксперт.

Лилит будет в течении года проверять нашу способность корректного взаимодействия с другими людьми, умение выстраивать отношения, умение слышать потребности других и искать компромиссы.

Ещё одно событие июля, которое может отразиться на теме отношений – это переход Венеры в знак Льва. Это сделает наши чувства и эмоции более яркими, а наши действия более смелыми. Плюс Марс переходит в Близнецы во второй половине июля, что тоже даст возможность быстрее действовать и завязывать больше знакомств. В целом эти тренды сулят больше внимания со стороны противоположного пола, больше знакомств и легкомысленных романов.

Но будьте аккуратны, особенно те, кто в отношениях: 21 июля произойдёт полнолуние на оси Рак – Козерог, что может для многих пар повлечь за собой пересмотр уже устоявшихся отношений. И не всегда это может быть в лучшую сторону, особенно если в начале месяца кто-то из партнёров позволил себе излишнее внимание не к своей второй половинке.