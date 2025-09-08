Понедельник, 8 сентября, 2025
Рязань
Спорт

Четырём рязанским спортсменам присвоили звания «Мастер спорта России»

Анастасия Мериакри

Рязанским спортсменам присвоили звания «Мастер спорта России». Об этом сообщает региональный минспорт.

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 августа 2025 года № 193-нг, звание «Мастер спорта России» присвоено:

  • Николаю Акимову в автомобильном спорте;
  • Екатерине Кантонистой в подводном спорте;
  • Олегу Новикову в практической стрельбе;
  • Ярославу Марчуку в спортивной борьбе.

Также звание «Заслуженный тренер России» присвоено президенту Федерации борьбы на поясах Рязанской области, тренеру-преподавателю высшей квалификационной категории СШОР «Олимпиец» Сергею Афонину (приказ № 183-нг от 08.08.25).

