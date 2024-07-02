Четырехлетняя девочка из Краснодарского края нуждается в помощи

В редакцию 7info обратилась за помощью семья Чиж из города Горячий Ключ Краснодарского края. Дочке Теоне поставили страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз Т-II иммунологический вариант группа Т- IR, с поражением центральной нервной системы. Девочке всего 4 года, но уже на ее плечи выпало непростое испытание, которое не каждый взрослый может выдержать. Но Теона и ее родители не сдаются и продолжают борьбу с коварной болезнью, но без помощи неравнодушных людей им не справиться. Публикуем историю Теоны Викторовны Чиж от лица ее мамы Анны и верим, что рязанцы не останутся равнодушны к судьбе маленькой девочки из Краснодарского края.

Мы обычная семья из Краснодарского края, города Горячий Ключ. Наша жизнь казалась обычной: мы с мужем работали, наша дочь Теона ходила в садик, росла и занималась вокалом. В конце августа 2023 года я ушла в декрет, и мы ждали появления на свет младшей дочери.

9 октября 2023 года ничего не предвещало беды. Мы в этот день ходили всей семьёй в цирк. Теоночка радовалась, счастью не было предела. Но вечером все изменилось… Я заметила маленькие синячки на теле Теи. Утром 10 октября после сдачи анализов мы были экстренно вызваны к педиатру, который обнаружил высокий лейкоцитоз 500 тыс. Нам срочно потребовалась медицинская помощь и на следующий день был поставлен страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз Т-II иммунологический вариант группа Т- IR, с поражением центральной нервной системы и наша жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ.

Я, находясь на 9-м месяце беременности и в ожидании рождения второй доченьки, легла с Теоночкой в больницу. Сложно описать те дни… Тогда мы еще ничего не знали об этом страшном недуге, не представляли, что нас ждет впереди и через какие испытания придется пройти нашей доченьке. Три дня я пробыла с ней, и меня выписали домой, а Тею перевели в реанимацию с низкими анализами. Малышка в 3 года одна в реанимации, мы никогда не расставались с ней. И тут такое: больница, анализы, наркоз, мамы нет рядом… Три дня наша девочка была в реанимации. 17 октября я поехала в роддом, и мне позвонила лечащий врач: «Вызывайте бабушку, Теону переводят из реанимации в бокс!» Как же я была счастлива, уже через 3 часа я родила нашу младшую доченьку Таисию и счастливая звонила Теоне! Как же она обрадовалась новорождённой сестренке, это не описать! Теона без ума от нее.

Полтора месяца Теона провела с бабушкой в больнице, мы постоянно ездили навещать ее и познакомили с сестренкой. 21 ноября Теечку выписали на две недели домой, не передать словами, как мы были счастливы! За эти дни дома казалось, что никакого заболевания не было, что это все дурной сон. И только прием препаратов напоминал о диагнозе. 3 декабря снова госпитализация, уже с дочкой лег папа. Снова больше месяца в больнице, постановка порт системы, блок химиотерапии, после которого у Теи упали анализы, началась лихорадка, судороги и она впала в аплазию (анализы на 0).

В конце января у нее был обнаружен мукормикоз — опасная инфекция, и нам экстренно пришлось отправиться в Москву в НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева. За пару часов мы собрали все необходимые вещи, нам сказали, что не меньше 6 месяцев Теона будет проходить лечение в Москве. Приехав в Москву, Теоне сделали КТ, МРТ и противогрибковую терапию, и к счастью, диагноз не подтвердился.

Теечка прошла тяжелое лечение, множество наркозов, операции по установке порт системы и резервуара Оммайя, блоки высокодозной химиотерапии.

Две недели Теечка была в больнице с папой. Я сходила с ума на таком огромном расстоянии от доченьки. Мы решили снимать квартиру в Москве, чтобы всегда быть рядышком.

Мы шли по протоколу лечения, организм Теечки хорошо переносил химиотерапию. Доченька жила в пансионате при больнице с бабушкой, а мы с мужем и младшенькой на квартире в 30 минутах езды от нее. Муж работал, забирали Теону с бабушкой на выходные. Уже привыкли к такому ритму жизни, приняли болезнь и стали все спокойнее относиться к лечению. С начала июня уже должны были забрать Теюшку на квартиру, жить полноценно всей семьей и ездить на процедуры из дома. Но 23 мая по плану была смотровая пункция, которая снова принесла слезы в нашу семью: у Теоны бластные клетки в ликворе, рецидив! Требуется операция по установке резервуара Оммайя в голову.

Тут уже не было никаких сомнений. Я нужна ей как никогда. Очень больно расставаться с младшей доченькой, которая еще была на грудном вскармливании и такая крошка. Но Теечке я сейчас нужна гораздо больше. Таисию муж отвез в Краснодарский край к моим родителям, а мы с Теечкой лежим в боксированном отделении, из которого, к сожалению, выходить нельзя.

Уже почти месяц мы не видели нашу Таисию, Теона очень скучает по сестренке и постоянно просит ей позвонить по видео. Наша с Теоной самая главная мечта — вылечиться и вернуться домой!

Было принято решение сделать трансплантацию костного мозга в клинике Хадасса, Израиль. Так как здесь, в России, нам предлагают делать трансплантацию костного мозга от меня или мужа, а это 50% совместимость донора. В клинике Израиля нам сделают ТКМ от 100% подходящего не родственного донора. У нас только один шанс с нашим вариантом лейкимии. Только один шанс спасти жизнь нашей Теоне. Пожалуйста, помогите нам сохранить жизнь нашему ребенку!