Наступающий апрель принесёт россиянам несколько проблемных и даже опасных дней. Когда россиянам стоит быть особенно внимательными и осторожными?

6 апреля ожидается полнолуние. В этот день будет велика вероятность совершить большую ошибку. В этот день больше ориентируйтесь на здравый смысл, чем на интуицию.

11 апреля Венера совершит транзит в знак Близнецы, а Солнце соединится с Юпитером. Такое сочетание планет даст нам много сил, но вместе с тем принесёт массу негативных эмоций. 11 апреля не доверяйте незнакомцам, отложите на другой день подписание сделок и контрактов.

20 апреля произойдёт кольцеобразное полное затмение Солнца. Это будет самый опасный и непредсказуемый день не только месяца, но и всего годы. Есть риск заболеть, попасть в аварию, быть обманутым. События будут развиваться по непредсказуемому сценарию.

Ещё один сложный день ожидается 21 апреля. В этот день Меркурий начинает ретроградное движение, которое продлится 14 дней. Стоит меньше рисковать и больше экономить. Не сорите деньгами, не начинайте новые проекты, с большей долей вероятности они будут провальными.