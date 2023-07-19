Четыре рязанских студента получат 1 миллион рублей на реализацию своих стартапов

Четыре рязанских студенческих проекта стали победителями конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. Создатели получат 1 миллион рублей на реализацию идей.

О победителях написала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей страничке «ВКонтакте».

Деньги на реализацию проектов получат Олег Афонин (проект медицинской экзоперчатки), Кирилл Выставкин (проект автоматизированной системы тепловизионного поиска утечек на теплосетях), Андрей Ермичев (проект мобильного комплекса создания средств реабилитации травмированных конечностей человека — ОРТ ТЕХ МЕД) – все трое – студенты РГРТУ. Также победителем стал Александр Захаров, студент РязГМУ (разработка универсальной литейной формы для создания трехмерных моделей кровеносных сосудов).



Всего для участия в конкурсе от региона было подано 10 заявок.