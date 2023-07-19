Среда, 19 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

Четыре рязанских студента получат 1 миллион рублей на реализацию своих стартапов

7info 2
Фото: Pxhere

Четыре рязанских студенческих проекта стали победителями конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. Создатели получат 1 миллион рублей на реализацию идей.

О победителях написала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей страничке «ВКонтакте».

Деньги на реализацию проектов получат Олег Афонин (проект медицинской экзоперчатки), Кирилл Выставкин (проект автоматизированной системы тепловизионного поиска утечек на теплосетях), Андрей Ермичев (проект мобильного комплекса создания средств реабилитации травмированных конечностей человека — ОРТ ТЕХ МЕД) – все трое – студенты РГРТУ. Также победителем стал Александр Захаров, студент РязГМУ (разработка универсальной литейной формы для создания трехмерных моделей кровеносных сосудов).

Всего для участия в конкурсе от региона было подано 10 заявок.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Льгота по уплате транспортного налога станет доступна всем участникам СВО

Инициативу рязанского отделения Комитета семей воинов Отечества о распространении льготы по уплате транспортного налога на контрактников и добровольцев, принимающих участие в СВО, поддержал губернатор области Павел Малков.

Анна Рослякова выступила с публичным докладом в Рязани

Большую часть выступления Рослякова посвятила теме поддержке участников СВО, членов их семей.

В Рязанском районе отремонтировали дорогу к деревне Деулино

О завершении ремонта дороги к деревне Деулино сообщила администрация Рязанского муниципального района Рязанской области.

Суд не стал отменять решение о заключении под стражу Ирины Петиной

Экс-заместитель министра здравоохранения Рязанской области останется в СИЗО до 9 сентября.

В семи школах Рязани идет капитальный ремонт

В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» в Рязани в семи школах идет капитальный ремонт.

Населенным пунктам Рязанской области присвоят почетные звания

Городам и населённым пунктам области присвоят почетные звания «Город трудовой славы» и «Населенный пункт трудовой славы».

Депутаты Рязанской областной Думы проконтролировали ход работ по расчистке русла реки Солотча

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Общая стоимость запланированных мероприятий – более 125 млн рублей.

В Рязанской областной Думе подвели итоги весенней сессии

В среду, 19 июля, в Рязанской областной Думе состоялось заключительное заседание весенней сессии 2023 года. Подвёл итоги работы председатель Облдумы Аркадий Фомин.

Мужчина убил квартиранта за беспорядок в комнате

Мужчина сломал о колено деревянную швабру и избил обломками квартиранта и его собутыльника, соседа инвалида-колясочника.

14-летний подросток погиб, получив удар в грудь от 18-летнего оппонента

По предварительным данным, причиной смерти подростка стала тупая травма грудной клетки.

Рязанская область купит две дополнительные экологические лаборатории

Об этом во время публичного отчёта 19 июля сообщила первый зампред правительства региона Анна Рослякова.

На площади Ленина в Рязани изменилась схема движения транспорта

При движении со стороны памятника на Первомайский проспект разрешён левый поворот на улицу Маяковского.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации