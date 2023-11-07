Четыре рязанских школьника стали победителями конкурса «Большая перемена»

Четыре школьника из Рязанской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Всего в конкурсе приняли участие 22 школьника из Рязанского региона, сообщает областное правительство.

Четверо из них получили гранты на реализацию своих проектов: Арина Беззубцева из лицея №52, ученик школы №65 Даниил Поляков, Тимур Ахмадеев из школы №1 и Никита Сочейкин – ученик Ермишинской средней школы.

Призеры конкурса получат гранты в 1 миллион рублей на образование для одиннадцатиклассников, 200 тысяч рублей – для учеников 9-10 классов и дополнительные баллы к портфолио при поступлении в вузы.