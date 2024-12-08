Четыре девочки из благополучных семей отравились неизвестным веществом в Краснодаре

Прокуратура Прикубанского административного округа города Краснодара организовала проверку по факту отравления четверых подростков неизвестным веществом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По предварительным данным, пострадали девушки-подростки в возрасте от 14 до 16 лет, три из которых обучаются в одной школе. На данный момент все пострадавшие находятся в больнице, находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что все девочки из благополучных семей и не состояли на учете в полиции.

В рамках проверки прокуратура даст правовую оценку действиям образовательных учреждений, где обучаются пострадавшие, а также работе органов системы профилактики.

По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.