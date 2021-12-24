Четыре человека пострадали в ДТП в Шацком районе

Вечером, 23 декабря, в Шацком районе произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Известно о четырёх пострадавших.

По сообщению пресс-службы Управления МВД России по Рязанской области, всё случилось приблизительно в 16.50 на 344-ом километре автотрассы М5. 27-летний тамбовчанин за рулём «МАЗ» при торможении допустил занос прицепа и столкнулся с легковушкой «Опель Астра».

За рулём «Опеля» находился 43-летний житель Московской области. Водитель легковушки, а также его пассажиры — 38, 11 и 8 лет, пострадали.

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По факту ДТП проводится проверка.