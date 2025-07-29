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Новости России

Четыре человека погибли, шестеро пострадали в ДТП на трассе М-4 в Ростовской области

Алексей Самохин
Фото: t.me/rostovoblproc61

Полиция региона сообщила подробности крупного ДТП с погибшими в Ростовской области.

29 июля 2025 года в 01:30 на 1025-м километре автодороги М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и трёх легковых автомобилей.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Мерседес Актрос» с полуприцепом-цистерной, следовавший в направлении Ростова-на-Дону, допустил наезд на барьерное ограждение с правой стороны. После столкновения фура опрокинулась, выехала через центральное межбарьерное ограждение на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилями «Пежо Боксер», «Фольксваген Пассат» и «Лада Веста».

В результате ДТП погибли четыре человека:

водитель грузовика «Мерседес Актрос»;

водитель и два пассажира автомобиля «Фольксваген Пассат», среди которых один несовершеннолетний.

Шестеро человек получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение города Шахты:

водитель автомобиля «Пежо Боксер»;

водитель и четыре пассажира «Лады Веста», в том числе двое несовершеннолетних.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В связи с аварией движение по трассе М-4 «Дон» в направлении с юга на север временно перекрыто. Для водителей организован объезд по автодороге «Новочеркасск – Каменоломни». Экипажи ДПС выставлены на 1039-м и 1001-м километрах автодороги для обеспечения безопасности.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП

Прокуратурой начата проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, находятся на контроле прокуратуры.

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