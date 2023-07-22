Четыре человека погибли при прорыве трубы с горячей водой в московском ТЦ

В результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре на Кутузовском проспекте столицы погибли четыре человека, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам. ЧП, случилось в ТЦ «Времена года».

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование контролирует прокуратура Москвы.

Погибшие — сотрудники магазина «Глобус Гурмэ», в котором произошёл прорыв трубы с кипятком на производственной линии, сообщает Shot.