Четыре больших православных праздника отмечает Церковь в сентябре

В сентябре 2025 года православная церковь отмечает четыре больших праздника. Эти дни имеют особое значение для верующих, так как связаны с важными библейскими событиями и почитанием святых, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября)

Этот день посвящён памяти мученической смерти Иоанна Крестителя. Согласно преданию, он был обезглавлен по приказу царя Ирода, так как публично осуждал его брак. В этот день верующие соблюдают строгий пост. Кроме того, есть поверье, что не стоит есть круглые продукты и пользоваться ножом, чтобы не напоминать о мученической смерти святого. Верующие также стараются подать милостыню нуждающимся.

Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября)

Праздник установлен в честь рождения Девы Марии, матери Иисуса Христа. Согласно преданию, её родители, Иоаким и Анна, долго не имели детей и молились об этом. После их молитв им явился ангел и возвестил о скором рождении дочери. В этот день проводятся торжественные богослужения, а люди верят, что молитва имеет особую силу. Принято помогать нуждающимся, совершать добрые дела и проводить время с семьёй.

Воздвижение Креста Господня (27 сентября)

Этот праздник установлен в память о двух важных событиях: обретении Креста, на котором был распят Иисус, и его последующем возвращении из персидского плена. В церквях проходят особые богослужения, во время которых священники поднимают (воздвигают) Крест для поклонения. В этот день верующие также соблюдают однодневный пост. Существует поверье, что в этот день можно освятить предметы, чтобы они служили оберегами, но не стоит начинать важные дела.

День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (30 сентября)

Праздник посвящён памяти святых мучениц, живших во II веке в Риме. Они отказались отречься от христианской веры по требованию императора Адриана и приняли мученическую смерть. Их мать, София, умерла от горя. В этот день принято поздравлять женщин с именами Вера, Надежда, Любовь и София с именинами, желать им здоровья, счастья и любви. Люди молятся святым мученицам, прося у них помощи и защиты.

