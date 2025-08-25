Понедельник, 25 августа, 2025
16.8 C
Рязань
Кино и ТВ

Четвёртый сезон «Лихача» стартует на НТВ с 27 августа

Алексей Самохин
Фото: НТВ

На телеканале НТВ стартует четвёртый сезон популярного детектива «Лихач» (16+). Премьера назначена на среду, 27 августа. Главный герой, Сергей Сотников (Никита Панфилов), кардинально меняет жизнь: он увольняется из полиции, но из-за трагедии вынужден вернуться в родной отдел. Теперь он не начальник, а простой опер.

Сергей Сотников решает начать всё с чистого листа. Он бросает пост начальника уголовного розыска Сочи и с головой уходит в свою страсть — мотоциклетные гонки. Он проводит время в байкерском баре «Бензобак» и гоняет по горным трассам.

Актёр Никита Панфилов рассказал, что в новом сезоне его герой стал гораздо спокойнее. По словам Панфилова, теперь Лихач «залёг в берлогу», и центр внимания сместился на людей вокруг него: на его отца, дочь и бывшего коллегу Кубатко. 

«В этом сезоне проблемы есть у всех, кроме самого Лихача», — отметил актёр. Но это не значит, что обойдётся без экшена — зрителей ждут классические погони, драки и мотоциклы.

Новое начальство и личные драмы

Всё меняет загадочная смерть давней знакомой. Чтобы раскрыть это дело, Сотникову приходится вернуться в полицию. Его друга Ивана Кубатко (Денис Пьянов) ждёт разочарование — он рассчитывал занять место Лихача, но вместо этого отдел возглавляет новая начальница. Ей оказывается бойкая красавица с Кубани — Дарья Воронцова (Евгения Шахнович). И Кубатко, и Лихачу придётся нелегко с новым руководством, но Сотникова она заинтересует не только с профессиональной стороны.

Как рассказал Денис Пьянов, в новом сезоне «Лихача» ждут уже полюбившиеся герои, празднование дня рождения Сотникова и большой сюрприз для именинника. Герои пережили многое, и их персонажи изменились, стали «мудрее». 

Авантюры и перемены

Кроме того, в городе снова появляется отец Сотникова — авантюрист Виктор Андреевич (Алексей Маклаков), и сыну в очередной раз придётся вытаскивать его из передряг. Непростые времена настанут и для семейства Кубатко — им предстоят испытания ревностью, финансовые трудности и новые встречи с мошенниками.

Следователь Оксана Григорьева (Ольга Павлюкова) в новом сезоне станет более решительной и отважной, начнёт демонстрировать боевые приёмы. По её словам, в личной жизни её и коллег ждут большие сюрпризы.

Помимо основного дела, Лихачу предстоит ловить мартышку-воришку, убийцу сочинского ресторатора и преступников, совершивших убийство в театре. Режиссёр Олег Ларин рассказал, что съёмки проходили в Красной Поляне и на одном из пляжей Адлера, где Никита Панфилов был так популярен, что его даже «потеряли» во время съёмок из-за огромной очереди из желающих сфотографироваться.

Четвёртый сезон «Лихача» стартует на НТВ с 27 августа Главный герой, Сергей Сотников (Никита Панфилов), кардинально меняет жизнь: он увольняется из полиции, но из-за трагедии вынужден вернуться в родной отдел.
Четвёртый сезон «Лихача» стартует на НТВ с 27 августа Главный герой, Сергей Сотников (Никита Панфилов), кардинально меняет жизнь: он увольняется из полиции, но из-за трагедии вынужден вернуться в родной отдел.
Четвёртый сезон «Лихача» стартует на НТВ с 27 августа Главный герой, Сергей Сотников (Никита Панфилов), кардинально меняет жизнь: он увольняется из полиции, но из-за трагедии вынужден вернуться в родной отдел.
Четвёртый сезон «Лихача» стартует на НТВ с 27 августа Главный герой, Сергей Сотников (Никита Панфилов), кардинально меняет жизнь: он увольняется из полиции, но из-за трагедии вынужден вернуться в родной отдел.
Четвёртый сезон «Лихача» стартует на НТВ с 27 августа Главный герой, Сергей Сотников (Никита Панфилов), кардинально меняет жизнь: он увольняется из полиции, но из-за трагедии вынужден вернуться в родной отдел.
Четвёртый сезон «Лихача» стартует на НТВ с 27 августа Главный герой, Сергей Сотников (Никита Панфилов), кардинально меняет жизнь: он увольняется из полиции, но из-за трагедии вынужден вернуться в родной отдел.

Фото: НТВ

Самые читаемые материалы

Новости России

В Сызрани воют сирены и слышны взрывы

Ночью в Сызрани услышали вой сирен и звуки взрывов,...
Новости России

Итальянец умер в мученьях, спасая альпинистку Наговицину на пике Победы

Альпинист из Италии Лука Синигалья умер в мученьях, пытаясь...
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Новости России

В США умер один из первых ведущих программы «Вести» Юрий Ростов

На территории США ушел из жизни журналист, один из...
Новости России

В Москве казнили генералов Кулика и Гордова 75 лет назад

Ровно 75 лет назад, 24 августа 1950 года, в...

Последние новости

Экономика и бизнес

5 га неиспользованной сельскохозяйственной земли изъято в Рязанской области

История началась в августе 2023 года, когда управление Россельхознадзора провело проверку и выяснило, что земельный участок площадью 4,7 гектара в Рязанском районе заброшен.
Спорт

В Рязани завершился региональный хоккейный турнир памяти Эдуарда Султанаева

24 августа в ЛА «Айсберг» прошло закрытие регионального хоккейного турнира памяти Эдуарда Султанаева. В соревновании приняли участие 10 команд дивизиона «Любитель 50+» Ночной хоккейной лиги Рязанской области.
Общество

Новый сквер появится на улице Чкалова в Рязани

Благоустройство зелёной зоны рядом с домом ведется при поддержке депутатов, Рязанского нефтезавода, волонтеров «Доброцентра». 
Происшествия

Рейды полиции в Рязани: 34 человека доставлены в отделы, изъяли 183 литра алкоголя

В ходе операции в Рязани, в том числе на улице Почтовой, в отделы полиции доставили 34 человека. В общей сложности по городу было зафиксировано 35 нарушений миграционного законодательства, совершённых иностранцами.
Общество

Рязанец Дмитрий Хадиков переплыл Босфор

На дистанцию предприниматель из Рязани потратил 1 час 40 минут. 
Культура и события

Здание кинотеатра «Родина» в Рязани отремонтируют за 385 миллионов рублей

Строителям предстоит сохранить внешний вид здания, отремонтировать и приспособить к современному использованию внутренние помещения.
Новости Рязани и области

Рязань вошла в тройку лидеров России по качеству городской среды

о итогам 2024 года Рязань заняла второе место в рейтинге городов с самым высоким индексом качества городской среды в категории крупных городов (с населением до 1 миллиона человек).
Новости России

Спасатели пойдут до конца: что происходит с альпинисткой Наговицыной, застрявшей на пике Победы

Несмотря на пессимистичный прогноз, спасатели не теряют надежды. 25 августа будет предпринята ещё одна попытка спасения.