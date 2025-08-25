На телеканале НТВ стартует четвёртый сезон популярного детектива «Лихач» (16+). Премьера назначена на среду, 27 августа. Главный герой, Сергей Сотников (Никита Панфилов), кардинально меняет жизнь: он увольняется из полиции, но из-за трагедии вынужден вернуться в родной отдел. Теперь он не начальник, а простой опер.

Сергей Сотников решает начать всё с чистого листа. Он бросает пост начальника уголовного розыска Сочи и с головой уходит в свою страсть — мотоциклетные гонки. Он проводит время в байкерском баре «Бензобак» и гоняет по горным трассам.

Актёр Никита Панфилов рассказал, что в новом сезоне его герой стал гораздо спокойнее. По словам Панфилова, теперь Лихач «залёг в берлогу», и центр внимания сместился на людей вокруг него: на его отца, дочь и бывшего коллегу Кубатко.

«В этом сезоне проблемы есть у всех, кроме самого Лихача», — отметил актёр. Но это не значит, что обойдётся без экшена — зрителей ждут классические погони, драки и мотоциклы.

Новое начальство и личные драмы

Всё меняет загадочная смерть давней знакомой. Чтобы раскрыть это дело, Сотникову приходится вернуться в полицию. Его друга Ивана Кубатко (Денис Пьянов) ждёт разочарование — он рассчитывал занять место Лихача, но вместо этого отдел возглавляет новая начальница. Ей оказывается бойкая красавица с Кубани — Дарья Воронцова (Евгения Шахнович). И Кубатко, и Лихачу придётся нелегко с новым руководством, но Сотникова она заинтересует не только с профессиональной стороны.

Как рассказал Денис Пьянов, в новом сезоне «Лихача» ждут уже полюбившиеся герои, празднование дня рождения Сотникова и большой сюрприз для именинника. Герои пережили многое, и их персонажи изменились, стали «мудрее».

Авантюры и перемены

Кроме того, в городе снова появляется отец Сотникова — авантюрист Виктор Андреевич (Алексей Маклаков), и сыну в очередной раз придётся вытаскивать его из передряг. Непростые времена настанут и для семейства Кубатко — им предстоят испытания ревностью, финансовые трудности и новые встречи с мошенниками.

Следователь Оксана Григорьева (Ольга Павлюкова) в новом сезоне станет более решительной и отважной, начнёт демонстрировать боевые приёмы. По её словам, в личной жизни её и коллег ждут большие сюрпризы.

Помимо основного дела, Лихачу предстоит ловить мартышку-воришку, убийцу сочинского ресторатора и преступников, совершивших убийство в театре. Режиссёр Олег Ларин рассказал, что съёмки проходили в Красной Поляне и на одном из пляжей Адлера, где Никита Панфилов был так популярен, что его даже «потеряли» во время съёмок из-за огромной очереди из желающих сфотографироваться.

Фото: НТВ