Четверых парней накажут за имитацию похищения человека

В Москве четверых молодых мужчин накажут за имитацию похищения человека, сообщила пресс-служба МВД России.

Полицейским поступила информация о неизвестных в масках, подъехавших к остановке общественного транспорта на машине и насильно посадивших в салон мужчину. Силовики в течение 2 часов на Псковской улице задержали нарушителей. Ими оказались четверо молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет.

Задержанные признались, что похищения не было, они собирались разыграть стоявших на остановке. На пранкеров составлены протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ. Материалы направлены в суд для принятия решения.