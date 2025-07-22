Четверых друзей, заблудившихся в лесах Шацкого района, спасли поисковики

Вечером в четверг, 17 июля, на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» поступил сигнал о том, что четверо молодых людей застряли в глухом лесу Шацкого района.

Специалист поискового направления «Лес на связи» взял контроль над номерами пропавших, отправил им SMS с инструкциями и начал кропотливый мониторинг сигналов. Сложность доставляла нестабильная связь, сеть то и дело пропадала. Когда один из телефонов ненадолго появился в сети, Александр мгновенно зафиксировал координаты и передал их поисковой группе.

Специалисты ПСО связались с экстренными службами, а полиция Шацкого района незамедлительно выехала на место. Молодые сотрудники правопорядка, ровесники пропавших, проявили искреннюю заботу и поддержку. Благодаря слаженным действиям добровольцев отряда и сотрудников полиции все четверо пропавших были найдены живыми и невредимыми.

«Я была поражена работой нашей полиции, эти ребята показали, что для них важно не просто выполнить работу, а действительно помочь людям», — призналась мама одной из пропавших девушек.

Фраза потерявшейся девушки: «Хочется, конечно, домой!» стала реальностью благодаря тому, что в критической ситуации объединились технологии и человечность.

Специалисты направления «Лес на связи» используют короткие вопросы, заданные по алгоритму, и множество карт и приложений, показывающих направление движения облаков, солнца, текущие курсы самолетов и так далее. С помощью этого они могут довольно точно определить местоположение пропавшего и дистанционно вывести его из леса или навести на него пешую группу эвакуации и авиацию.