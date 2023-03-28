Четверо сообщников промышляли разбоем и грабежами пенсионерок в Рязанской области

В Рязанской области задержаны четверо подозреваемых в серии разбойных нападений и грабежей. Преступления были совершены против пожилых женщин.

Оперативники УУР УМВД по Рязанской области с коллегами из межмуниципальных отделов МВД Шиловский и Михайловский задержали 4 местных жителей.

По предварительным данным, ночью подозреваемые выбили входную дверь в дом пенсионерки в селе Лубонос. Угрожая избить её поленом, они потребовали отдать все сбережения. Женщина указала, где хранились деньги. Злоумышленники скрылись с 6 тысячами рублей, заблокировав комнатную дверь шваброй, чтобы потерпевшая не смогла сама выбраться из дома.

Той же ночью сообщники пробрались к другой жительнице села. Когда женщина отказалась отдавать свои деньги, один из нападавших стал душить её подушкой. Для спасения своей жизни потерпевшая рассказала о тайнике. Грабители скрылись с 31 тысячей рублей, перекрыв холодильником выход из комнаты.

Обе пожилые женщины сумели выбраться из жилищ и обратились в правоохранительные органы. Сотрудники угрозыска оперативно выяснили, на каком автомобиле могли передвигаться злоумышленники. Машину нашли на заправке на окраине Михайлова. Всех четверых задержали. Трое из них оказались ранее судимы за кражи.

Позже выяснилось, что мужчины могут иметь отношение к ограблению пенсионерки в Михайловском районе. Несколькими днями ранее они открыто ограбили жительницу деревни Павелково на 229 тысяч рублей. Женщина долго не могла прийти в себя после случившегося, поэтому не обращалась в полицию.

Следователи территориальных подразделений органов внутренних дел возбудили уголовные дела о грабеже и разбое. Фигуранты находятся под стражей.