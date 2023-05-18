Четверо рязанцев серьёзно пострадали при крушении катера в Таиланде

Во время крушения катера с туристами на острове Пхукет в Таиланде вечером 17 мая серьёзно пострадали четверо рязанцев, сообщает «КП в Рязани».

По информации Phuket Info Center, в результате ЧП пострадали 35 человек, в том числе 21 россиянин и девять граждан Казахстана. Среди них две супружеские пары из Рязани. Они проводили совместный отпуск.

По словам одного из пострадавших, у троих — переломы таза, состояние тяжёлое. Люди находятся в разных больницах, решается вопрос о транспортировке на родину.

По предварительным данным, капитан судна не заметил стоящую на сваях сигнальную будку и врезался в неё на большой скорости. По словам рязанца, было очень много тяжёлых травм, открытых переломов.